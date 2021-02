Von Jugendlichen für Jugendliche entwickelt

Mit zwei neuen Projekten stärkt die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) die Jugendbeteiligung im Freistaat. Ausgeweitet auf Weimar wird die bestehende Jugend-App „Get !t“. Bisher gab es die App nur für den Standort Erfurt. Dabei arbeitet die LKJ Thüringen mit dem Weimarer Verein We-Dance zusammen sowie in Jena mit dem Demokratischen Jugendring Jena. In Weimar wie auch in Jena und Erfurt wird es Jugendredaktionen geben, die von medienpädagogischen Fachkräften begleitet werden, informiert Antje Lampe, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit in der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung.

Ebenso wie das zu Jahresbeginn ebenfalls bewilligte Projekt „Vorsicht, Demokratie!“ solle die Jugend-App „Get !t“ die Jugendbeteiligung in Thüringen beleben und festigen. Beide ermöglichen jungen Menschen, sich auszutauschen, miteinander zu diskutieren und Themen einzubringen, die für sie wichtig sind. Bereits von 2017 bis 2019 lief „Vorsicht, Demokratie!“ nach Angaben aus der Landesvereinigung erfolgreich. Die Erfahrungen aus 47 Barcamps innerhalb von zwei Jahren mit mehr als 2000 jugendlichen Teilnehmenden hätten gezeigt, wie groß das Bedürfnis junger Menschen ist, gehört zu werden.

Die Jugend-App „Get !t“ (auf deutsch: „kapiert“ oder auch „hol`s dir“) ist eine App von Jugendlichen für Jugendliche. Auf „Get !t“ können junge Menschen eigene Beiträge publizieren, ihre Perspektiven in Umfragen und Diskursen einbringen und sich mit anderen Engagierten vernetzen. Dadurch stelle „Get !t“ nach Informationen aus der Landesvereinigung ein Partizipationsinstrument für junge Menschen dar, das niedrigschwellig gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Eine Jugendredaktion informiere in Beiträgen, Videos oder Podcasts über Politik, Gesellschaft und Kultur – und das ganz gezielt auch in Weimar und Jena wie bereits in Erfurt. red

Weitere Informationen und Zugang zur App „Get !t“ unter https://lkj-thueringen.de/die lkj/jugend-app.html