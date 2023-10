Von Licht und Leben: Regensburger Domspatzen live in Weimar

Weimar. Der Knabenchor präsentiert ein À-capella-Programm. Die Regensburger sind selten in Thüringen, in Weimar laufen jedoch viele Fäden zusammen.

Wenn am Samstagabend die Regensburger Domspatzen in Weimar auftreten, dann laufen in der Herz-Jesu-Kirche viele Fäden zusammen. Denn die Jungen singen unter den Augen einer Figur von Wolfgang von Regensburg – demjenigen, der vor 1048 Jahren den Domchor gegründet hat. Baumeister der Weimarer Kirche ist Max Meckel, einst Assistent des Regensburger Dombaumeisters. Viele Parallelen ergeben sich zwischen Weimar und den Domspatzen, weiß Christoph Meixner, Leiter des Landesmusikarchivs an der Musikhochschule Franz Liszt und selbst einst Chormitglied.

„Der Dirigent muss bloß den Einsatz geben und man ist wieder drin“, sagt Christoph Meixner. Er ist regelmäßig bei Ehemaligentreffen mit dabei, wo freilich auch gesungen wird. Domspatz sein, das verbindet, und so blickt Meixner gespannt auf das Konzert am Wochenende. Der Knabenchor macht auf seiner zehntägige Herbstkonzertreise Halt in Weimar und präsentiert das A-Cappella-Programm „lux & vita“. Licht und Leben sind das Thema des Programms, das Werke alter und neuer Meister aus fünf Jahrhunderten Musikgeschichte vereint.

Der Chor steht unter der Leitung von Domkapellmeister Christian Heiß, einst Mitschüler von Christoph Meixner. Musik begleitet die Domspatzen oft durch ihr gesamtes Leben, wenn auch nicht immer professionell. Einige werden Sänger von Beruf, andere gehen in die Wissenschaft wie Meixner. Und wieder andere pflegen es als Hobby.

Regensburger Domspatzen in der Herz-Jesu-Kirche Weimar am Samstag, 28. Oktober, 20 Uhr. Tickets gibt es ab 22 Euro, ermäßigt 15 Euro, im Vorverkauf sowie an der Abendkasse.