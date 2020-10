Von Marionetten zu Vierfüßlern

Weimar. Seit 1979 gibt es das Erfurter Puppentheater. Am Samstag ist Dramaturgin Susanne Koschig mit ihren Puppen im Forum Seebach zu Gast.

„Die Vielfalt der Puppenwelt“ präsentiert Susanne Koschig, Dramaturgin am Theater Waidspeicher, am Samstag, 17. Oktober, 16 Uhr, im Forum Seebach. Susanne Koschig entführt in die Welt der Puppen und zeigt, wie Hände zu Figuren und Dinge zum Leben erweckt werden, sie stellt verschiedene Puppenarten und Spieltechniken vor. Mit dabei sind zahlreiche Puppen aus dem über 700 Puppen umfassenden Fundus des Theaters Waidspeicher.