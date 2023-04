Von Osterhase bis Ortsputz in Legefeld

Legefeld. Gründonnerstag wird Besuch auf dem Legefelder Dorfanger erwartet.

Der Osterhase kommt Gründonnerstag, 6. April, auf Einladung des „Ortsvereins Füreinander – Miteinander Legefeld“ in den Weimarer Stadtteil. Auf dem Dorfanger werde er zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr erwartet, teilt Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel (Weimarwerk) mit. Zumindest sofern das Wetter mitspielt, heißt es.

Bereits Ende vergangener Woche versammelten sich Legefelder Grundschülerinnen und -schüler zum gemeinsamen Ortsputz. Es wurde zusammen mit den Lehrkräften der Schule eine Unterrichtsstunde ins Freie verlagert, freut sich Petra Seidel über das traditionelle Engagement. So hätten beispielsweise die Viertklässler eine schwere Holzplatte aus der Lindenallee zum Standort Bürger-/Vereinshaus geschleppt, die achtlos am Grünflächenrand herumgelegen habe. Zudem fanden die Kinder unzählige Hundekottüten, die sie ebenfalls einsammelten. Weitere Dreckecken haben die Grundschüler auch am Fußweg zum Bahnhof, am Fußweg zum Holzdorfer Kreuz, in der Parkallee bis Spielplatz sowie im Schulgelände und drum herum beseitigt. Nicht zuletzt war die Ortsteilbürgermeistern im Hasenkostüm zu Gast in der Legefelder Werkstatt des Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda, heißt es.