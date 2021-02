Ein Blick in die Schalterhalle der Sparkassen-Hauptstelle am Graben in der Zeit um 1930.

Ihr 200-jähriges Jubiläum begeht am 16. Februar die Sparkasse Mittelthüringen. An diesem Tag im Jahr 1821 eröffnete in Weimar auf maßgebliche Initiative von Großherzogin Maria Pawlowna an deren 35. Geburtstag die erste Sparkasse in der Region.