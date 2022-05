Vor Auftritt im Spiegelzelt: Fünf Fragen an Gogol & Mäx

Vor ihrem Auftritt am 18. Mai im Spiegelzelt haben uns "Gogol & Mäx" ein paar Fragen beantwortet.

1. Was macht Euer aktuelles Programm aus?

Die weltberühmte Kultur-, Literatur- und Musikstadt Weimar darf sich ja mit einer ganzen Fülle von Ehrentiteln schmücken - seit 2008 auch mit dem Titel «Ort der Vielfalt». Nicht nur, aber auch deshalb ist unser Jubiläumslachkonzert im Köstritzer Spiegelzelt hoffentlich gut aufgehoben: Denn eine ziemlich unglaubliche Vielfalt an Instrumenten und grotesken Ideen spielt die Hauptrolle in unserem 30-Jahre-Geburtstagsprogramm «Teatro Musicomico». Gut zwei Dutzend Instrumente und unsere musikalischen und auch artistischen Lieblingsszenen haben wir beim Jubiläumsabend im Reisegepäck und wir hoffen sehr, auch den wunderbaren Köstritzer Zeltmusikspiegelsaal mit seinen bekanntermaßen ganz besonders musik- und humorbefähigten Gästen aus Thüringen (und weit darüber hinaus) in eine Arena großer Heiterkeit zu verwandeln.

2. Wie habt Ihr die vergangenen zwei Jahre in etwas Positives verwandelt? Wie habt Ihr Euch motiviert weiterzumachen?

Erst einmal hat es uns so richtig den Stecker gezogen: Von heute auf morgen ist das Bühnenlicht erloschen. Fertig mit Lustig! Jahrzehntelanges und glücklicherweise erfolgreiches Ringen um das künstlerische Überleben vom Ende bedroht, der gut gefüllte Terminkalender hat sich in Luft aufgelöst. Und wenn einem die Hände gebunden sind, lässt es eben auch ganz schlecht Klavier, Trompete oder Glasharfe spielen und üben.

Aber: Teamwork makes the dream work! Als Mitglied einer fünfköpfigen Theaterseilschaft kann man sich eben nicht einfach wegstehlen und den Kopf in den Sand stecken. Wir sind aufeinander angewiesen und wir haben nach dem ersten Schreck gemeinsam Tag für dafür Tag gekämpft, hoffentlich schon bald wieder bessere Zeiten erleben zu können. Diese trübe Zeit liegt nun aber endlich und hoffentlich für immer hinter uns. Halleluja! Auf zu neuen Ufern! Und wir dürfen in den kommenden Geburtstagwochen und -monaten unser 30jähriges Bühnenjubiläum feiern.

3. Was verbindet Ihr Besonderes mit dem Spiegelzelt in Weimar?

Frauenpower mal zwei in Weimar - und das schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts, also lange bevor dieses Wort überhaupt erfunden war. Denn ohne Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach kein Musenhof und vermutlich auch nicht die Vielzahl namhafter Dichter und Denker wie Goethe, Wieland, Herder, Schiller. Und ohne den Liebreiz und die Tatkraft seiner Muse und späteren Ehefrau Christiane Vulpius würden in Geheimrat Goethes gewaltigem Werk möglicherweise einige bedeutende Kapitel fehlen.

Spiegelzelte jedenfalls, so viel ist sicher, gab es in jener Zeit noch nicht. Diese belgische Erfindung transportabler Tanzpaläste mit den an das Kreisrund der Tanzfläche angeflanschten Séparées sind eben auch als Theaterzelte ganz außerordentlich geeignet und wir freuen uns riesig auf die ganz besondere Atmosphäre in der wunderschönen Weimarer Version. Und überhaupt: Halleluja, endlich geht ein großer Wunsch in Erfüllung - wir dürfen dieses Jahr unseren 30. Bühnengeburtstag auch in Weimar feiern. Für die berühmte Stadt (und Deutschland!) ist aber beispielweise das Jahr 1917 von entschieden größerer Wichtigkeit. Denn da hat die Nationalversammlung in Weimar, wo denn sonst, über die Weimarer Verfassung abgestimmt und die Weimarer Republik das Licht der Welt erblickt.

Und jetzt noch die Frage nach Thüringen - da reicht der Platz für eine, auch nur halbwegs vollständige Würdigung hier aber wirklich nicht aus! Aber eins muss natürlich erwähnt werden: Die berühmte Thüringer Rostbratwurst. Das älteste bekannte Rezept befindet sich, die Spannung steigt, im Staatsarchiv Weimar und datiert aus dem Jahr 1613.

4. Was wünscht Ihr Weimar und den Fans im Spiegelzelt?

Wir wünschen uns, gemeinsam mit unserem Publikum einen ganz wunderbar entspannten und heiteren Frühlingsabend erleben zu dürfen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir unseren Gästen zahlreiche Tränen der Heiterkeit entlocken könnten, die über die Lachfalten eventuell ins mitgebrachte Taschentuch kullern, zum Glück aber nicht mehr in die vor kurzem noch obligatorische Gesundheitsmaske.

5. Warum möchtet Ihr die "Marlene" gewinnen?

Keine Frage, der Publikumspreis Marlene ist eine äußerst begehrte Auszeichnung - wer das bezweifelt, möge sich die Liste der PreisträgerInnen ansehen und ist spätestens dann von der Kompetenz der Jury total überzeugt. Marlene wird nicht von einem Gremium höchst sachverständiger Fachleute in oftmals vielstündigen Sitzungen, Diskussionen und Gesprächen ermittelt - und angeblich bisweilen auch schon mal ausgekegelt - sondern ist das Ergebnis eines gemeinsamen, ganz besonderen Erlebnisses von Künstlern und Publikum im Köstritzer Spiegelzelt. Einen solchen unvergesslichen Abend, an dem die Sterne unter dem Zelthimmel ganz besonders intensiv, froh und farbenschön leuchten, wünschen wir allen KünstlerInnen des Festivals 2022 und der kommenden Jahre.

"Gogol & Mäx" sind am Mittwoch, 18. Mai 2022, um 20 Uhr im Spiegelzelt in Weimar. Tickets gibt es eventuell noch an der Abendkasse.

