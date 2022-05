Vor Auftritt im Spiegelzelt Weimar: Fünf Fragen an Lisa Fitz

Vor ihrem Auftritt am 20. Mai im Spiegelzelt hat uns Lisa Fitz ein paar Fragen beantwortet.

1. Was macht Dein aktuelles Programm aus?

Es heißt „DAUERBRENNER! – das große Jubiläumsprogramm“ (Soloprogramm). Seit 40 Jahren mache ich Kabarett und noch immer mit großem Spaß an der Freud. Es ein Rückblick auf die 60er und 70er Jahre, meine Entwicklung von der Moderatorin der Bayrischen Hitparade (BR) zur Politischen Kabarettistin, ein Stück Kabarett- und Zeitgeschichte und eine Vorausschau, was so auf uns zukommt an digitalem Wahnsinn inklusive vielen schönen Liedern.

2. Wie hast Du die vergangenen zwei Jahre in etwas Positives verwandelt? Wie hast Du Dich motiviert weiterzumachen?

Ich hätte nie freiwillig eine Auszeit genommen (was ich immer wollte) und das war sehr interessant. In den zwei Jahren habe ich erkannt, dass ich die Bühne nicht brauche, aber dass ich sie liebe. Ich habe viel Yoga gemacht und bin quasi zur buddhistischen Stoikerin geworden, das beschreibt am besten meine seelische Befindlichkeit. Motivieren muss ich mich nie, ich bin naturmotiviert und immer optimistisch. Ich mag keine Opferhaltung, sondern Kreativität - Ideen haben und sie umsetzen, das ist der Schlüssel zur Zufriedenheit, im Kleinen und im Großen.

3. Was verbindest Du Besonderes mit dem Spiegelzelt in Weimar?

Über die Geschichte von Weimar und die Stadt muss ich doch nix sagen, die ist einfach einzigartig. Und die Atmosphäre im Spiegelzelt auch. Es war immer grandios dort - die Professionalität der Veranstalter:innen, das Catering, das Technikteam und natürlich das Publikum. Ich freu mich wirklich so sehr, dass es dieses Jahr nun endlich wieder klappt!

4. Was wünscht Du Weimar und den Fans im Spiegelzelt?

Ich wünsche uns allen, dass es auch wirklich stattfindet und nicht wieder irgendwas ist, damit das Spiegelzelt und seine Team-Leistungen endlich wieder honoriert werden und es weitermachen kann, und ich wünsche uns, dass die Leute zahlreich und fröhlich kommen und offen dafür sind, dass man wieder lachen darf!

5. Warum möchtest Du die "Marlene" gewinnen?

Oh ja, das möchte ich. Weil ich Kabarettgeschichte geschrieben habe und das Frauenkabarett als erste Frau mit eigenen Texten begründet habe. Weil ich versuche, immer von Neuem unverzagt und so mutig zu sein, wie es - besonders in diesen Zeiten - nur geht. Und weil ich 40 (Kabarett-)Jahre auf Marlene warten musste… ;-)

Lisa Fitz ist am Freitag, 20. Mai 2022, um 20 Uhr im Spiegelzelt in Weimar. Tickets sind im Ticketshop Thüringen oder über die Spiegelzelt-Webseite verfügbar.

