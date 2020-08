Vorarbeit für Deutschlandtag

Die 22. Ost-Konferenz der Jungen Union (JU) Deutschlands fand am 22. und 23. August 2020 im Hotel Kaiserin August statt.

Weimar. Die 22. Ost-Konferenz der Jungen Union hat in Weimar stattgefunden

Besonders im Osten relevante Themen hat die 22. Ost-Konferenz der Jungen Union in Weimar behandelt. Dabei haben laut Kreisvorsitzendem Lennart Geibert Arbeitsgruppen Anträge für den JU-Deutschlandtag formuliert. Der Ostbeauftragte des Bundes, Marco Wanderwitz, und der Bundesvorsitzende Tilman Kuban standen dazu Rede und Antwort. Zum ebenso zentralen Thema „Umgang mit der AfD“ stellte Franziska Schreiben ihr Buch „Inside AfD – Bericht einer Aussteigerin“ vor. Danach „war uns klar, dass es keinen Sinn hat, der AfD in ihren Positionen nachzulaufen“, so Lennart Geibert. Man müsse sie „inhaltlich stellen und damit matt setzen.“