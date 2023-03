Das Haus Hababusch in der Weimarer Geleitstraße.

Vorerst keine Entscheidung im Streit um Haus Hababusch in Weimar

Weimar. Güteverhandlung am Weimarer Amtsgericht: Drei Wochen bleiben für eine Einigung. Bewohnerinnen und Bewohner erwägen im Zweifel Berufung.

Im Streit um das Haus Hababusch ist es Mittwoch zur Güteverhandlung am Amtsgericht in Weimar gekommen, zu der Kläger und Hauseigentümer Eberhard Kemmann mit doppeltem Rechtsbeistand der Anwälte Raimund Mönch und Herbert Krumscheid ebenso wie knapp zehn Beklagte, alle Bewohner des Hauses in der Weimarer Geleitstraße, um Anwältin Sonja Werhahn erschienen sind.

Verhandelt wurde über eine mögliche Räumung des mit wildem Wein bewachsenen Hauses und die damit einhergehende Frage, wann. Die Situation ist komplex: Im Kern wurde diskutiert, ob und vor allem, mit wem ein konkludentes Mietverhältnis besteht. Sonja Werhahn verweist auf den Schriftverkehr beispielsweise zu Mieterhöhungen oder Betriebskosten zwischen Bewohnern und Eigentümer. Aus ihrer Sicht greife das Wohnraummietrecht, das mit Schutzmaßnahmen zu Gunsten des Mieters einhergehen würde. Der Kläger macht über seine Anwälte klar, dass de facto die Miete an eine juristische Person, den Verein Hababusch, entrichtet wurde, von dem die Miete an Eigentümer Kemmann ging.

Richterin Schulz-Hauzel erläutert ihre Rechtsauffassung zu Gunsten des Klägers, gibt aber zu bedenken, dass im Falle einer gerichtlichen Entscheidung die Möglichkeit zur Berufung bestehe, was sich durchaus zwei Jahre hinziehen könnte. Sie appelliert an die Beteiligten, sich auf einen Räumungstermin im nächsten Jahr zu einigen.

Aus Sicht des Klägers eine lange Zeitspanne. „Wir reden über flexible Studenten. Da kann man über eine Räumungsfrist von ein paar Monaten nachdenken“, sagt Raimund Mönch. Generell sei in den vergangenen Monaten zu viel vorgefallen, was die Kompromissbereitschaft nicht unbedingt begünstige.

Nach kurzer Besprechungspause erklärt Sonja Werhahn, dass es aufgrund der Anzahl der Beklagten gegenwärtig zu früh sei, um sich auf einen möglichen Räumungstermin festzulegen, signalisiert aber eine grundsätzliche Bereitschaft. Richterin Schulz-Hauzel legt eine Frist von drei Wochen fest, in der sich beide Parteien über einen Räumungstermin einig werden könnten. Passiere dies nicht, werde das Gericht am 19. April entscheiden.

Die Bewohner gehen weiter vom Wohnraummietrecht aus. „Wir sind bereit, einen fairen Kompromiss zu schließen“, teilen sie im Nachgang mit. „Falles es nicht zu einer Einigung kommt, werden wir das Urteil abwarten und müssen uns gegebenenfalls mit der Option einer Berufung auseinandersetzen.“