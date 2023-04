Vorfreude auf ein Weimarer Kleinod

Susanne Seide über Unternehmungen an den freien Tagen.

Weimar, Ostern 2023. Es ist endlich das andere Ostern ohne Corona-Beschränkungen. Und ein Fest, das am Gründonnerstag und Karfreitag einfach Lust darauf gemacht hat, nach draußen zu gehen. So viel Sonne war lange nicht, leider auch für Unvorsichtige sicherlich der erste Sonnenbrand inbegriffen.

Osterfeuer und andere Feste locken an diesem langen Wochenende zusätzlich, die bequeme Couch zu verlassen und unter Menschen zu gehen. Mein ganz persönlicher Favorit liegt dennoch nicht unter freiem Himmel: Der erste Blick in die Schlosskapelle im Stadtschloss nach der Sanierung und jahrzehntelangen Umnutzung als Bücher-Lager ist mein absoluter Oster-Höhepunkt. Wenn Sie keine der wenigen Karten mehr für die beiden Termine am Samstag um 12 und 14 Uhr bei der Klassik-Stiftung erhaschen sollten: Nach Ostern finden Sie alles Wissenswerte von der ersten Führung in Ihrer Zeitung – als Anreiz für einen zweiten Versuch.

Nutzen Sie die freie Zeit und das hoffentlich doch etwas länger anhaltende schöne Wetter, um diese Tage am besten in Familie entspannt zu begehen!