Vorfreude auf Open Air-Projekte im Sommer 2021

Vorerst bis 31. Januar werden das DNT und die Staatskapelle Weimar pandemiebedingt keine Vorstellungen und Konzerte spielen. Das teilte DNT-Sprecherin Susann Leine am Freitag mit. Während die kurzfristige Planung für die Zeit danach von den weiteren Entwicklungen abhängig ist, liegt ein besonderes Augenmerk bereits auf den Open Air-Projekten im Sommer 2021: Shakespeares Komödie „Wie es euch gefällt“ als Sommertheater vom 18. Juni bis 16. Juli auf dem Gelände des E-Werks und die Konzertnacht „Fly Me To The Moon“ mit Frank Sinatras größten Hits und Tom Gaebel als Sänger und Moderator am 17. Juli im Weimarhallenpark. „Gegen alle Widrigkeiten ist es wichtig, auf Ziele zuzusteuern“, betont Generalintendant Hasko Weber. „Diese beiden Vorhaben sind eine schöne Aussicht darauf, dass Theater und Musik wieder live erlebbar werden. Wir freuen uns sehr, Open Air für unser Publikum zu spielen!“ Dafür verwandelt das DNT das ehemalige Industriegelände am Kirschberg erstmals in eine Sommertheaterbühne, die das Schauspielensemble mit der bekannten Liebes- und Verwechslungskomödie von William Shakespeare einweiht. Regie führt Christian Weise. Der Vorverkauf für erste Vorstellungen des Sommertheaters (Premiere: 43 Euro, danach 35 Euro) und auch für die Konzertnacht (Flanierkarten: 25 Euro / Sitzplätze: 39 Euro) läuft bereits. Karten sind auf www.nationaltheater-weimar.de erhältlich, – mit dem print@home-Service auch noch als Weihnachtsgeschenk.