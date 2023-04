Diese Aufnahme stammt von der letzten Party "I love WE" im Dezember 2019.

Vorfreude in Weimar: Nach langer Pause wieder „I love WE“ zum Osterfest

Weimar. Party mit vier DJs findet am Ostersonntag im Mon Ami auf dem Goetheplatz statt.

Die Vorfreude unter den Fans ist riesig: Nach der langen Zwangspause seit Weihnachten 2019 startet die Party „I love WE“ als Oster-Edition wieder durch. Getanzt und in Erinnerungen geschwelgt werden kann bei der „Nacht der Weimarer Kinder“ endlich wieder am Ostersonntag, dem 9. April, ab 21 Uhr im Mon Ami. Auf die Besucher, darunter traditionell stets viele Weimarer, die es in die Ferne gezogen hat, die aber zum Osterfest hierher zurückkehren, warten zwei Dance-Floors. Haupt-Act sind die DJs Floorfiller Björn, Dragon und Gekstar. Für die Hip-Hop-Stage legt Dave Laborious auf.

Karten zu 8 Euro gibt es vorab in der Euro Medien Station/Vodafone Lounge (Friedensstraße 38) und im Tortenbild-Shop (Trierer Straße 46a).