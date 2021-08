Vorstellung des Goethe-Jahrbuchs

Das Goethehaus am Frauenplan

Weimar. Goethe-Freunde sollten sich den Termin vormerken.

Schon jetzt vormerken können Goethefreunde sich den Termin für die Vorstellung des neuen Goethe-Jahrbuchs der Goethe-Gesellschaft am Dienstag, 24. August, 18 Uhr, im Goethe-Nationalmuseum. Der Vortrag von Juniorprofessorin Paula Wojcik (Universität Wien) geht der Rezeption Goethes in Polen nach und schlägt einen Bogen vom beginnenden 19. zum ausgehenden 20. Jahrhundert. Im Zentrum ihres Vortrags wird die Frage stehen, in welcher Weise Goethes „Faust“ „Werther“ und „Wilhelm Meister“ gesellschaftsformend wirken sollten. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.