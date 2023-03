Vortrag am Frauenplan zeigt weitere Facette von Goethe

Weimar. Abend der Goethe-Gesellschaft stellt den Dichter als Kritiker der Moderne vor.

Mit „Goethe – vom Landespolitiker zum Kritiker der Moderne“ ist ein Vortrag überschrieben, den Georg Schmidt von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena am Dienstag, 21. März, auf Einladung der Goethe-Gesellschaft in Weimar hält. Er spricht ab 18 Uhr im Festsaal des Goethe-Nationalmuseums am Frauenplan.

Der Vortrag befasse sich mit Goethes politischer Tätigkeit in Weimar. Dazu informierte die Goethegesellschaft vorab: Der bereits berühmte Dichter kam 1775 nach Weimar, um zu „Regieren!!“. Als Landespolitiker war er nur mäßig erfolgreich, als Kulturpolitiker machte er Furore und in den 1790er-Jahren aus Weimar die richtungweisende Verbindung von Literatur und Wissenschaften. Es entstand das „Ereignis Weimar-Jena“.

Aus Sorge vor der Revolution planten Goethe und Schiller, den Pöbel, „durch Schönheit zur Freiheit“ zu erziehen. So sollten die in Rollen gespaltenen und sich selbst entfremdeten Menschen die Harmonie von Vernunft und Gefühlen zurückgewinnen. Mit der Traditionen, Naturgesetze und Humanität missachtenden Moderne, der veloziferischen Dampfwalze, setzte er sich in „Wilhelm Meister“ und in „Faust II“ auseinander.

