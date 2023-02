Vortrag im Weimarer Stadtmuseum über Apoldaer Autos

Weimar. Um ein bemerkenswertes Kapitel Wirtschaftsgeschichte geht es am Mittwochabend im Weimarer Stadtmuseum.

Mit der Geschichte des Automobilbaus in der Nachbarstadt Apolda beschäftigt sich der nächste Mittwochsvortrag im Weimarer Stadtmuseum (Karl-Liebknecht-Str. 5). Am 8. Februar ab 17 Uhr will Bruno Spessert unter dem Titel „Piccolo – ein Kleinwagen der Kaiserzeit aus Apolda“ einen Teil dieses historischen Kapitels ausbreiten. In ihrer Blütezeit waren die Apollo-Werke auf dem Gelände gegenüber dem Bahnhof an der Sulzaer Straße einer der erfolgreichsten Automobilproduzenten in Deutschland. Später geriet die Firma in Schieflage und musste 1928 die Produktion einstellen.

Der „Piccolo“ wurde von 1904 bis 1920 gebaut, ist bei Oldtimer-Sammlern begehrt, und beim jährlichen Schlosstreffen in Apolda können Fans die alte Technik auch noch in Aktion erleben.