Vortrag in Blankenhain zum Thema Vorsorge

Blankenhain. Die Blankenhainer Anwältiin Anke Buchheim gibt am Freitag wertvolle Hinweise.

„Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ ist das Thema eines Vortrages, den die Stadt Blankenhain am Freitag, 15. September, im Vereinszimmer des Schlosses anbietet. Referentin ist die ortsansässige Rechtsanwältin Anke Buchheim, die alle rechtlichen Aspekte dieses heiklen Themas allgemeinverständlich darlegen will und im Anschluss an ihre Ausführungen auch auf einige Fragen der Teilnehmer eingeht. Organisiert wird der Termin im Rahmen des Landesprogrammes „Solidarisches Zusammenleben“. Zielgruppe sind vor allem ältere Blankenhainer, aber auch beispielsweise pflegende Angehörige. Die Teilnahme ist kostenfrei.