Vortrag in der Weimarer Anna Amalia Bibliothek fällt aus

Der für diesen Freitag, 6. Oktober, geplante Abend zu „Räume, Steine, Spolien“ in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar findet nicht statt. Ein Nachholtermin werde gesucht, heißt es vom Veranstalter. Zudem verweisen die Veranstalter auf kommende Termine. So steht am 20. Oktober, 18 Uhr, die Lesung von „Der kleine Prinz“ an, die in ein Gespräch über den KZ-Überlebenden Pierre Sudreau übergeht. Laura Völkel referiert am 20. November, 18 Uhr, über Nanocellulose und neue Wege zur Restaurierung brandgeschädigter Musikalien.