Vortrag über Blasenschwäche in Blankenhain

Blankenhain. Ein Tabuthema steht im Mittelpunkt eines medizinischen Vortrages am Mittwoch im Blankenhainer Schloss.

Um ein Tabuthema dreht sich am Mittwoch, 7. Juli, ab 17 Uhr ein Vortrag im Blankenhainer Schloss: Harn-Inkontinenz. Tammam Mustafa, Oberarzt für Urologie der Helios-Klinik in der Lindenstadt, spricht über Blasenschwäche und Behandlungsmöglichkeiten. Sechs bis acht Millionen Menschen in Deutschland sind davon betroffen. Viele schämen sich, das Thema beim Arzt anzusprechen, obwohl es gute Behandlungsmöglichkeiten gibt.