Weimar. Das Forum am Vormittag befasst sich am 18. Dezember mit der Frage, warum heilige Orte so ein große Anziehungskraft ausüben.

Vortrag über Heilige Orte im Weimarer Herdersaal

In der Reihe Forum am Vormittag spricht Karl Schawelka (Weimar) am 18. Dezember über „Heilige Orte: Gemeinsamkeiten und Unterschiede“. Zum Hintergrund heißt es: In Reiseprospekten besteht ein erheblicher Teil der angepriesenen Highlights aus ehemaligen oder aktuellen heiligen Orten. Im Vortrag geht es um die Frage, was die Anziehungskraft dieser Orte für ein den etablierten Religionen gegenüber distanziertes Publikum ausmacht, das weder die religiösen Vorstellungen der Erbauer und Nutzer teilt noch vorhat, an religiösen Zeremonien oder Praktiken teilzunehmen.

Mittwoch, 18. Dezember, 10 Uhr; Herdersaal (hinter der Stadtkirche)