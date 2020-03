Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vortrag über Theodor Hagen

Mit Theodor Hagen (1842-1919) und seinen Beziehungen zur Künstlerkolonie in Schwaan befasst sich am Dienstag, 10. März, 18 Uhr, im Festsaal des Goethe-Nationalmuseums ein Vortrag von Jana Olschewski. Im Rahmen einer Habilitationsschrift untersucht sie intensiv den Einfluss von Theodor Hagen auf die wichtigsten Vertreter der Künstlerkolonie, die für den künstlerischen Aufbruch an der Mecklenburger Ostseeküste seit 1880 von großer Bedeutung war. Ihre Forschungen gehören zu einer internationalen Forschungsgruppe, die sich mit der Malerei der Romantik in Nordeuropa in ihren transkulturellen Bezügen beschäftigt. Im Rahmen dieser Arbeiten sind Theodor Hagen und die Weimarer Malerschule in der internationalen Forschung angekommen.