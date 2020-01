Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vortragsreihe Baumusik wird fortgesetzt

Fortgesetzt wird am Donnerstag, 9. Januar, 19 Uhr, an der Bauhaus-Universität im Raum 105 des Hauptgebäudes die Vortragsreihe „Baumusik mit Live-Jazz“. Zu Gast ist Alexander Hilge, Beigeordneter der Stadt Erfurt für Bau und Verkehr. Sein Zuständigkeitsbereich ist weitgefächert, und er wird Einblick in seine Arbeit und die Aufgaben des Dezernates geben. Alexander Hilge wird die Besonderheiten der Entwicklung von Projekten der öffentlichen Hand insbesondere an Beispielen der Stadt Erfurt erläutern. Der Leiter des Dezernates Bau und Verkehr ist maßgeblich in die Planung der anstehenden Bundesgartenshow in Erfurt involviert. Das Projektteam „BauMusik“ hat es sich zur dabei zur Aufgabe gemacht allen Beteiligten einen möglichst angenehmen und dennoch fachlich interessanten Abend zu bieten. Um dies zu ermöglichen, wurde für die Veranstaltungsreihe ein neuer Ansatz gewählt, bei dem an den jeweiligen Abenden Fachvorträge aus dem Bereich Bauwirtschaft, Architektur, Stadt- und Regionalplanung mit Live-Jazzmusik vereint werden.. Dabei wird der Vortrag durch eine Pause, welche dem musikalischen Teil des Abends dient, aufgelockert.