Vorverkauf für Weimarer Klangrausch läuft

Weimar. Nach dem Auftaktwochenende im Juli folgt jetzt das Tagesfestival Klangrausch mit zwölf Künstlern und Ensembles.

Den Auftakt im Juli werteten die Veranstalter als einen vollen Erfolg. Jetzt wird das alternative Veranstaltungsformat Klangrausch mit einem Tagesfestival am Samstag, 28. August, auf dem EOW-Gelände am Steinbrückenweg 1 in Weimar fortgesetzt.

Wie Lisa Schön und das Team von Klangrausch Weimar weiter mitteilen, werden dem Publikum auf zwei parallel bespielten Bühnen Genres von Klassik über experimentelle Klänge bis hin zu DJs präsentiert. Dazu gibt es einen kleinen Kreativmarkt und Essen und Getränke auf dem Gelände. Das Programm beginnt um 14 Uhr und endet um 22 Uhr. Der Einlass startet um 13 Uhr.

Von Latin-Jazz-Fusion über Klavier-Solo bis zum Geigenduo und dem bekannten Weimarer Klenke-Quartett ist das Programm auf der Hauptbühne weit gesteckt. Auf der Ambiente-Bühne sind nach einem Jordan-White-Solo das Trio Frilufe mit E-Gitarre, Drums und E-Bass, Thomas Pfaffinger mit Soundart sowie ein DJ mit Electronica und Experimental zu erleben.

Am Freitag, 20. August, 15 bis 18 Uhr, wird es einen Kartenvorverkauf auf dem Campus der Bauhaus Universität vor dem Haus der Studierenden (M 18) geben. Darüber hinaus sind Tickets auch in der Brotklappe an der Trierer Straße im Vorverkauf erhältlich.