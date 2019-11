Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorverkauf hat begonnen

Nach ihrer erfolgreichen „Eine Frau gibt Auskunft“-Tour geht Barbara Schöneberger nächstes Jahr wieder auf Konzertreise. Der Song „Alles Gute und so weiter“ liefert dabei das Motto. Gemeinsam mit ihrer Band gastiert sie am 2. November 2020 in der Weimarhalle. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Programmatisch knüpft Barbara Schöneberger an die letzte Tournee an.

Karten gibt es bei eventim.de und an allen autorisierten Vorverkaufsstellen.