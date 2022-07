VR-Bank Weimar schafft Negativzinsen für Kunden wieder ab

Weimar. Genossenschaft reagiert bereits ab dieser Woche auf die EZB-Entscheidzungen und spricht von Weg zurück in die Normalität.

Die VR-Bank Weimar eG hat umgehend auf die EZB-Entscheidung regiert, den Leitzins und den bisher negativen Einlagenzins deutlich anzuheben. Ab Mittwoch dieser Woche werde die Weimarer Genossenschaftsbank auf Kundeneinlagen keine Negativzinsen mehr berechnen, teilte sie in einer Presseinformation mit. Bisher musste die VR-Bank bei der Europäischen Zentralbank für überschüssige Liquidität selbst Strafzinsen bezahlen.

Die Kosten dafür wurden im Rahmen individueller Vereinbarungen in Form von Negativzinsen an Bankkunden mit höheren Einlagen weitergegeben. Bei Kleinanlegern und Sparern hatte die Bank eigenen Angaben zufolge „durch Gewährung angemessener Freibeträge auf eine solche Berechnung verzichtet“.

Ende der Negativzinsen eine einmalige Phase der Geldpolitik

Mit dem Ende der Negativzinsen gehe eine bisher einmalige Phase der Geldpolitik in Europa zu Ende, die letztlich auch zu bisher ungekannten Geldmengen und Wechselwirkungen auf die Verschuldung von Staaten, Unternehmen und Verbrauchern geführt habe, kommentierten der Vorstandsvorsitzende Martin Wagner und Marktvorstand Michael Galander. „Mit dem Ende der Negativzinsen bewegen wir uns nun wieder in Richtig einer Normalität, in welcher der Zins als Preis für die Geldleihe wieder eine angemessene Bedeutung erlangt“, so Wagner weiter.

Die VR-Bank Weimar habe in den vergangenen Monaten stets betont, dass sie mit der Berechnung von Negativzinsen für Kunden nur die ihr entstehenden Kosten weitergebe. „Jetzt, wo wir keine Strafzinsen mehr an die EZB zahlen müssen, ist es für uns eine Selbstverständlichkeit und Konsequenz, die Berechnung von Negativzinsen auf Einlagen unserer Kunden zeitgleich einzustellen“, so Vorstand Michael Galander.