VR Bank Weimar zieht positive Bilanz

Weimar. Trotz aller Widrigkeiten blickt der Vorstand zufrieden auf das vergangene Geschäftsjahr. Mitgliederversammlung am 3. Juni wieder virtuell geplant.

Trotz der Widrigkeiten durch die Corona-Pandemie und des sich verschärfenden Niedrigzinsumfeldes gelang der VR Bank Weimar nach eigenen Angaben „ein gutes und gesundes Wachstum in allen wesentlichen Positionen der Bilanz“. Das betonten die Vorstände Martin Wagner und Michael Galander mit Blick auf das Geschäftsjahr 2020. Die einzige Bank mit Hauptsitz in Weimar habe ihre Bilanzsumme um 10,6 Prozent auf 500 Millionen Euro steigern können. Damit bestätige sie ihre gute Marktposition in Weimar und im Landkreis.

„Das Jahr 2020 war auch für die VR Bank Weimar eG eine große Herausforderung. In einer enormen Geschwindigkeit waren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefordert, sich auf ständig veränderte Rahmenbedingungen in der Pandemie einzustellen“, so der Vorstandsvorsitzende Martin Wagner. Dabei sei die Bank stets für die Kunden und Mitglieder ansprechbar geblieben und habe sich bewusst gegen Kurzarbeit entschieden. Eine gute Strategie in der Organisation habe sichergestellt, die Gesundheit der Belegschaft zu schützen und zugleich den Kunden in der schwierigen Zeit zur Seite stehen zu können. Laut Wagner ist die regionale Wirtschaft bislang vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Das Haus habe bisher „keine nennenswerten Kreditausfälle zu verzeichnen“.

Das Kundenkreditvolumen stieg 2020 laut VR Bank im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 3,4 Millionen Euro (+2,5 %) auf 139 Millionen Euro an. Neukrediten in Höhe von 31,4 Millionen Euro standen den Angaben zufolge Tilgungen in Höhe von 28 Millionen Euro gegenüber. Der Schwerpunkt der Kreditvergabe habe dabei auf mittelständischen Unternehmen in der Region, der Finanzierung von Bauvorhaben sowie dem Immobilienerwerb gelegen, berichtete der Vorstandsvorsitzende.

Auch auf der Passivseite verzeichne die VR Bank einen Anstieg: Die Kundeneinlagen erhöhten sich demnach um 21,5 Millionen Euro (+5,3 %) auf 425,1 Millionen Euro. Im Mittelpunkt des Kundeninteresses hätten erneut kurzfristige Anlagen wie Tagesgelder und Sichteinlagen gestanden.

Vorstand Michael Galander erläuterte dazu: „Im Angesicht der Unsicherheiten infolge der Pandemie ist die Sparquote deutlich erhöht. Vorhandene Liquidität wird daher geparkt. Große Anschaffungen oder Reisen kommen für viele derzeit nicht infrage.“

Trotz starker Schwankungen sei 2020 auch für die VR Bank und ihre Kunden ein gutes Börsenjahr gewesen. Die sich daraus ergebenden Chancen hätten viele Anleger an die Börse gelockt. Diese Entwicklung spiegele sich auch im Kundendepotvolumen wider, das weiter angestiegen sei.

Mit dem Jahresergebnis seien sie „unter Berücksichtigung aller Herausforderungen und der aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen zufrieden“, betonten Martin Wagner und Michael Galander. Darüber dürften sich insbesondere die hiesigen Kommunen freuen. Ihnen fließen laut VR Bank 515.000 Euro Gewerbesteuern zu, ferner 546.000 Euro Körperschaftssteuer und Solidarzuschlag.

Über das Geschäftsjahr 2020 und neue Entwicklungen will der Vorstand bei einer wiederum virtuellen Generalversammlung am 3. Juni detailliert berichten.