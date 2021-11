VW liegt im Straßengraben: Fahrer flüchtet - Getränkdediebe am Theaterplatz

Rohrbach / Weimar. Die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

VW liegt im Straßengraben: Fahrer flüchtet

Am Sonntag gegen 6 Uhr teilte ein aufmerksamer Bürger der Polizei mit, dass auf einem Feldweg zwischen Rohrbach und Daasdorf im Weimarer Land ein VW beschädigt im Straßengraben liegt. Das Fahrzeug stand verschlossen und mit offenbar von Innen beschädigter Frontscheibe im Graben. Polizisten suchten den Fahrzeughalter schließlich zu Hause auf. Dieser hatte augenscheinlich eine leichte Kopfverletzung und gab vor, sich an nichts erinnern zu können. Ein Atemalkoholtest ergab jedoch 1,05 Promille. Es wurden zwei Blutentnahmen durchgeführt, um aus den Werten ermitteln zu können, ob der 37-Jährige schon zur vermeintlichen Unfallzeit getrunken hatte. Nach einer umfangreichen Spurensicherung wurde der Pkw dem Halter wieder überlassen.

Getränkdediebe am Theaterplatz

In der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gelände des Hauses der Republik am Weimarer Theaterplatz. Dort hebelten sie eine Verbindungstür zwischen Baustelle und den Kellerräumen auf und entwendeten Getränke im Wert von 200 Euro. Der Schaden am Türrahmen beläuft sich ebenfalls auf 200 Euro. Der oder die Täter entkamen unerkannt.

