VW mit Motorrad kollidiert: Baby vorsorglich im Krankenhaus - Volltreffer bei Motorradfahrer

Die Meldungen der Polizei für Weimar, Apolda und das Weimarer Land.

Vor Tor gefahren

Bereits zu Beginn der vergangenen Woche verschätzte sich ein Autofahrer, als er ein Grundstück in der Belvederer Allee in Weimar einfahren wollte. Beim Befahren der Zufahrt muss der Fahrer an dem Tor hängen geblieben sein und dieses dadurch beschädigt haben. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Der Unfallverursacher hat nach seinem Fauxpas das Weite gesucht.

VW mit Motorrad kollidiert: Zwei Personen und ein Baby vorsorglich im Krankenhaus

Am Donnerstagnachmittag kam es in Bad Berka zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer. Während der 56-jährige Mann aus Rudolstadt mit seinem Krad in Richtung Weimar unterwegs war, fuhr eine 41-jährige Frau in ihrem VW von einem Grundstück auf die Weimarische Straße auf. Dabei übersah sie den Kradfahrer. Dieser leitete zwar noch eine Notbremsung ein, konnte aber eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß geriet er in den Gegenverkehr und stieß frontal gegen einen Skoda. Glücklicherweise zog sich der Mann auf den ersten Blick keine schwerwiegenden Verletzungen zu. Zur eingehenden Untersuchung wurde er dennoch in ein Krankenhaus gebracht. Ebenso die Fahrerin (32) des Skodas. Sie und ihr ebenfalls im Auto befindliches Baby wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge kam es immer wieder zu Sperrungen der B85.

Berauscht, ohne Fahrerlaubnis und ohne Kennzeichen gestoppt

Wegen mehrerer Verstöße wird sich ein Motorradfahrer verantworten müssen, welcher am 27. Mai gegen 14.50 Uhr in Apolda, Dr.-Rudi-Moser, von der Polizei kontrolliert wurde. Er stand zum Zeitpunkt unter Einfluss von berauschenden Mitteln, besaß zudem keine gültige Fahrerlaubnis und das Krad Yamaha war ohne Kennzeichen. Anzeigen und Maßnahmen wurden dementsprechend getätigt.

