Waggonbau legt den Grundstein

In der Kletterhalle lädt die Weimarer Sektion des Deutschen Alpenvereins zum Schnupperklettern.

Weimar. Weimar feiert an diesem Samstag 125 Jahre Gewerbestandort an der Kromsdorfer Straße.

Ende April feierte die Stadt den 30. Geburtstag des Gewerbegebietes in Legefeld. Nun steht auch im ältesten und größten der vier hiesigen Gewerbegebiete ein Jubiläum an. 125 Jahre ist es her, dass die Gründung der Waggonfabrik Weimar den Grundstein für den heutigen Wirtschaftsstandort Kromsdorfer Straße legte, den über Jahrzehnte das Weimar-Werk prägte.

15 Unternehmen und weitere ansässige Einrichtungen haben für Samstag, 17. Juni, von 10 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür eingeladen. Firmenrundgänge werden dabei ebenso angeboten wie Beratung zur Berufsorientierung, für Technik-Fans eine Baumaschinen-Ausstellung, Workshops zu Fahrzeug-Verklebung und Textildruck wie auch Informationen zu regenerativen Energien und Wärmepumpen.

Tag der Feuerwehrim Gefahrenschutzzentrum

Rund ums Gefahrenschutzzentrum wartet der Tag der Feuerwehr. Weimars Alpinisten erwarten Neugierige zum Schnupperklettern. Ein Segway- und E-Mobil-Parcours lockt. Und die Jüngsten dürfen sich auf Hüpfburg, Kinderschminken und eine Malstraße freuen.

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und OB Peter Kleine (parteilos) eröffnen das Fest um 10 Uhr im Grone-Bildungszentrum. Für Gastronomie ist gesorgt. Ein kostenfreier Shuttlebus pendelt zwischen 9.30 und 16.30 Uhr halbstündlich vom Goetheplatz über den Hauptbahnhof ins Gewerbegebiet und zurück.

Das Gewerbegebiet mit seinen rund 700 Beschäftigten sei inzwischen das einzige, in dem die Stadt zumindest noch einige freie Restflächen vermarkten könne, sagte Christian Schwartze, Amtsleiter für Wirtschaft und Märkte. Im Vorjahr habe die Stadt hier zwei Grundstücke verkauft. Momentan sei man mit einem weiteren interessierten Investor im Gespräch.