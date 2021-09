Wahlpodium mit dem DGB-Kreisverband in Weimar

Ehringsdorf. Zu Gast sind Kandidaten für die Wahlkreise 191 und 193.

Unter dem Motto „Quo vadis – Wahlkampf?“ steht am Samstag, 4. September, im Ehringsdorfer Vereinshaus „Zur Linde“ ein Wahlpodium. Dieses hat – drei Wochen vor der Bundestagswahl – der Kreisverband Weimar/Weimarer Land des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) organisiert und „alle Kandidaten der demokratischen Parteien für die Wahlkreise 191 (Jena-Sömmerda-Weimarer Land) und 193 (Erfurt-Weimar-Weimarer Land) zum Gespräch eingeladen“, heißt es in einer Presseinformation. Bis Mittwochmorgen zugesagt hatten Susanne Hennig-Wellsow (Die Linke), Mike Mohring (CDU), Holger Becker und Carsten Schneider (beide SPD) sowie Heiko Knopf (Bündnis 90/Die Grünen.

DGB formuliert Anforderungen an die zukünftige Politik

Der DGB hat Anforderungen an die zukünftige Politik formuliert. Die Antworten der Kandidaten auf Fragen nach einer neuen Ordnung der Arbeit, das Recht auf Bildung und Mitbestimmung in einem handlungsfähigen Staat, soziale Sicherheit und Vermeidung von Altersarmut „können für die Entscheidung am Wahltag hilfreich sein“, so der Kreisverband.

Darüber und über andere Themen können die Teilnehmer mit den Kandidaten ins Gespräch kommen. Der politische Stammtisch wird vom Frank Lipschik vom Bildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Thüringen moderiert, heißt es in der entsprechenden Mitteilung zum Wahlpodium weiter.

Samstag, 4. September, 10 Uhr; Vereinshaus „Zur Linde“, Ehringsdorf