Waldbücher für Legefelds Grundschüler

Legefeld. Dank der Jagdgenossenschaft Possendorf kamen Legefelds Grundschüler zu ihren Waldschulbüchern.

Einen spannenden Schultag erlebte die 1. Klasse der Grundschule Legefeld kurz vor dem Ausklang des Schuljahres im Waldschulheim Bergern. Hier bekamen die Kinder ihr Waldschulbuch überreicht. Das aus Holz gefertigte Buch enthält viele Informationen über den Wald. Es bringt den Kindern während der gesamten Grundschulzeit die Natur und den respektvollen Umgang damit nahe. Gesponsert wurden diese Bücher von der Jagdgenossenschaft Possendorf, der die Grundschüler und ihre Klassenlehrerin Anke Streibart herzlich für diese Unterstützung danken.

Gleich nach der Übergabe führte Peter Hoyer vom Jugendwaldheim Bergern mit seinen jungen Gästen deren ersten Waldschultag durch. Neben dem neugierigen Schmökern im Buch gehörten Spiele im großen Waldgarten und ein Mittagessen am Lagerfeuer dazu. Die Kinder hatten viel Spaß. Eckhard Pabst von der Jagdgenossenschaft kannte das Waldschulbuch schon von seinen Enkelkindern. Aber an diesem Waldschultag konnte er sich auch einen Eindruck davon verschaffen, wie die Arbeit mit den Waldbüchern bei den Kindern ankommt. Am Ende des Tages waren die Legefelder Besucher alle der gleichen Meinung: Nach so einem tollen Tag wollen sie gern wiederkommen.