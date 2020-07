An der Hubertushütte feierten die angehenden Abc-Schützen aus Blankenhain ihr Zuckertütenfest.

Waldgeister kamen doch noch zu ihrem Zuckertütenfest

Auch wenn die Corona-Einschränkungen immer noch Teil des Alltags im Blankenhainer Kindergarten „Waldgeister am Steintisch“ sind, konnten die 22 künftigen Schulanfänger nun doch noch ein kleines Zuckertütenfest feiern. In kleinen Gruppen machten sie sich mit ihren Erziehern am Dienstagvormittag auf den Weg zur Hubertushütte.

Gelbe Bändchen zeigten den Kindern unterwegs, wo sie verschiedene Dinge des Waldes sammeln sollten. Wofür, sollte sich später herausstellen. An der massiven Holzhütte angekommen, galt es für die Gruppen, aus den gesammelten Naturmaterialien auf dem Boden jeweils eine große Zuckertüte zu legen. So schmückten zur Mittagszeit drei etwa zwei Meter große Zuckertüten aus Stöckchen, Zapfen, Laub und Früchten den Eingangsbereich.

Nach einem bunten Spielenachmittag kehrten die Wackelzähne zurück in ihren Kindergarten. Gerade pünktlich, um den seit Tagen regelmäßig gegossenen Zuckertütenbaum zu ernten. Für jeden gab es eine Tüte mit Überraschungen und Süßem.