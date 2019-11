Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Waldschlösschen“ erlebt ausgebuchtes 50. Schlachtfest

Zum 50. Mal hatte am Wochenende Familie Schwarz zum Schlachtfest ins „Waldschlösschen“ eingeladen. Die Gäste erlebten wieder eine stimmungsvolle Veranstaltung, ganz im Zeichen von schmackhaften Wurst- und Fleischspezialitäten.

Die Idee stammt vom Altwirt Ernst Gotzian, selbst Küchen- und Fleischermeister. Seine Frau Ursula und er hatten im Jahr 1969 zum ersten Schlachtfest ins Gasthaus am Lindenberg eingeladen. Was klein begann, entwickelte sich, fortgeführt von Tochter Doris und Ehemann Hartmut Schwarz, rasch weiter und gehört bis heute zur festen Institution.

Noch heute wird beim Schlachtfest nach Original-Rezepten gearbeitet

Nach der Geschäftsübernahme durch Sohn Frank werden weiterhin alle Speisen nach alten Gotzians Rezepten selbst hergestellt. Neben kalten Wurstspezialitäten sind vor allem die Schlachtsuppe, gebratene Schweinshaxe und die warme Schlachteplatte am beliebtesten.

„Ob sich mein Großvater vor fünf Jahrzehnten denken konnte, dass wir immer noch feiern, weiß ich nicht. Uns freut es sehr, dass das Schlachtfest weiterhin so beliebt ist und auch in diesem Jahr an beiden Abenden wieder ausgebucht war“, sagt Frank Schwarz. Musikalisch unterhielten mit zünftiger Blasmusik die „Waldschlösschen-Hausband“ sowie „Der Wintersteiner“ Svend Walter.

Nächster Höhepunkt ist der Adventslichterglanz am 15. Dezember

Bevor das 51. Schlachtfest am 20./21. November 2020 stattfindet, ruft das Gasthaus am 15. Dezember zum Adventslichterglanz: Beim vielleicht kleinsten, dafür aber sehr stimmungsvollen Weimarer Weihnachtsmarkt gibt es Wildbratwürste und Glühwein – und dazu Musik von Günter von Dreyfuß.