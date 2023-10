Waldyoga in Bad Berka

Yoga in der Natur am Fuße des Adelsberges gibt es am Donnerstag.

Bad Berka. Ein Kurs mit Melanie Friedrich startet am Donnerstagnachmittag.

Eine Übungsstunde im Waldyoga bietet die Ernährungswissenschaftlerin und angehende Kräuterpädagogin Melanie Friedrich am Donnerstag, 12. Oktober, ab 16 Uhr in Bad Berka an. Treffpunkt ist an der Tourist-Info am Kurpark-Eingang (Goetheallee 3), von dort führt die Kurstädterin die Teilnehmenden zum ausgewählten Übungsort in der Natur am Rande der Kurstadt. Der Kurs ist auf maximal zehn Teilnehmer beschränkt, telefonische Voranmeldungen nimmt die Tourist-Information entgegen. Der Kurs kostet zwölf Euro pro Person, für Inhaber der Kurkarte ist er kostenfrei. Ziel der Übungen ist die Verbindung von Natur und Mensch mit Bewegung und Elementen aus der Astrologie.

Tourist-Info Bad Berka: 036458/5790