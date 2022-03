Wanderausstellung in der Weimarer Herderkirche

Weimar. Unter dem Titel „Was bleibt. Weitergeben. Schenken. Stiften. Vererben.“ eröffnet am 6. März um 10 Uhr in der Herderkirche Weimar eine Ausstellung.

„Was bleibt. Weitergeben. Schenken. Stiften. Vererben.“ lautet der Titel der Wanderausstellung, die am Sonntag, 6. März, um 10 Uhr in der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) mit einem Gottesdienst und einer anschließenden Vernissage eröffnet wird. Die Predigt dazu hält Oberkirchenrat Christoph Stolte von der Diakonie Mitteldeutschland. Das Leitmotiv der Ausstellung ist die „Schatzkiste des Lebens“. Auf zwölf Schauseiten stellen sechs Menschen ihre „Lebensschätze“ vor. Darüber hinaus stehen Themen wie Versöhnung, Vorsorge und Vertrauen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Diese sollen Besucher ins Gespräch darüber bringen, was bleibt und was bleiben soll. Die Präsentation wird wöchentlich bis Mittwoch, 23. März, mit mehreren Abendveranstaltungen begleitet.