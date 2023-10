Wanderung auf den Bad Berkaer Hexenberg

Bad Berka. Am Samstag führt Wegewart Joachim Pluntke Interessierte in das Areal am nördlichen Rand der Kurstadt.

Joachim Pluntke schnürt wieder die Schuhe: Der Bad Berkaer Wegewart, zuständig für alle Wanderpfade rund um die Kurstadt, bietet am Samstag, 14. Oktober, eine geführte Tour auf den Hexenberg am nördlichen Stadtrand an. Treffpunkt ist 9 Uhr an der Tourist-Information, die Streckenlänge wird mit neun Kilometern angegeben. Als Teilnahmegebühr kassiert der Wegewart drei Euro, für Inhaber der Kurkarte ist die Wanderung kostenfrei. Proviant ist mitzubringen.