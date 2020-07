Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wanderung auf den Ettersberg

Eine dritte Sommer-Wanderung rund um Weimar findet am Sonntag, 19. Juli, statt. Diesmal geht es über den nördlichen Stadtrand hinaus auf den Ettersberg. Herders Ruh, die Wüstung Kleinroda, die Kaiserlinden und Flecken am Südhang des Berges, wie die „Kaffeekocherei“ oder die Loiyada-Quelle sind Stationen. Weimars Gästeführer Wolfgang Renner begleitet die Teilnehmer mit landeskundlichen Informationen. Treffpunkt ist am Sonntag um 9.45 Uhr am Eingang des Rastenberger Tunnels am Weimarer Hauptbahnhof. Tickets gibt es in der Tourist-information am Markt. Festes Schuhwerk und etwas Proviant sind zu empfehlen.