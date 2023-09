Wanderung durch die Bad Berkaer Natur

Bad Berka. Am Mittwochabend führt Helga Klameth Wissbegierige in die schönsten Ecken am Rand der Kurstadt.

Auf eine „Achtsamkeitswanderung“ durch die Natur am Rande der Kurstadt nimmt Helga Klameth am Mittwoch, 27. September, Interessierte in Bad Berka mit. Start ist 19 Uhr vor der Tourist-Information am Bad Berkaer Goethebrunnen, direkt am Eingang zum Kurpark. Die Strecke ist rund vier Kilometer lang, unterwegs liefert die ehemalige Lehrerin und engagierte Naturschützerin viel Wissenswertes. Die Teilnahme kostet drei Euro, mit Kurkarte ist sie kostenfrei.