Wanderung für Senioren

Zur traditionellen Winterwanderung rufen der Stadtsportbund und der Weimarer Sportverein Senioren an diesem Mittwoch auf. Unter der fachkundigen Führung von Wanderleiter Siegfried Schoß beginnt diese an der Gedenkstätte Buchenwald (Stadtbuslinie 6, Abfahrt 12.45 Uhr am Goetheplatz). Von dort geht es zum Glockenturm weiter über den Südhang des Ettersberges zum Lützendorfer Gut nach Weimar-Nord. Von dort kann der Bus in die Stadt genommen werden. Die Strecke ist etwa sieben Kilometer lang.

Mittwoch, 26. Februar, 13.10 Uhr; ab Bus-Endhaltestelle Gedenkstätte Buchenwald