Wanderung zum Herders Ruh’ Weimar

Weimar. Im Rahmen des Sommerprogramms lädt das Awo-Stübchen zum geschichtlichen Spaziergang zum Herders Ruh'.

Im Rahmen des Sommerprogramms im Awo-Stübchen lädt der Verein am Montag, 14. August, zur Wanderung an den Aussichtspunkt Herders Ruh’ ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Awo-Stübchen in der Ettersburger Straße 31 in Weimar. Gemeinsam geht es mit dem Bus bis zur Haltestelle Am Herrenrödchen, dann zu Fuß zu den Steinbänken, genannt Herders Ruh’. Nach Ausführungen Herders Ruh’ sowie der Geschichte der Marienhöhe durch Projektmitarbeiterin Sophie Jacob geht es zurück zum Bus oder zu Fuß durch das Industriegebiet Weimar Nord.

Es wird festes Schuhwerk empfohlen. Für Rollatoren und Menschen mit größerer Gehunsicherheit ist diese Wanderung nicht geeignet.