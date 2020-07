Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wanderungen rund um Blankenhain

Wanderungen rund um Blankenhain wecken Lust auf Natur. So geht geht es am Samstag, 1. August, auf rund 14 Kilometern nach Buchfart über Saalborn mit Einkehr im Mühlenladen. Es folgt am Samstag, 22. August, eine etwa 15 Kilometer lange Tour nach Tannroda über die Alexanderhütte mit Besuch samt Einkehr auf der Burg. Zudem führt eine Rundwanderung am Samstag, 5. September, nach Hochdorf, die Talblickhütte sowie den Preußenstein und Rottdorf. Fest steht für Samstag, 19. September, eine Tour zum Goethewanderweg samt Schwarza, Hubertushütte, Borkenhütte, Thangelstedt, Rettwitz und Hochdorf.

Treffpunkt ist jeweils 9 Uhr auf dem Freibad-Parkplatz. Erforderlich sind ein Mund-Nase-Schutz und eine Anmeldung unter 015234756057.