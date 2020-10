Warnstreik soll ein Zeichen sein

Teilnehmer am Warnstreik des Kommunalservice Weimar vor dem Gelände der Stadtwirtschaft Erfurt in der Apoldaer Straße.

Die meisten betroffenen Bürger in Weimar waren überrascht. Nachdem der Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr an der Stadt vorüber ging, hat sich der Kommunalservice Weimar am Donnerstag mit einem Teil seiner Mitarbeiter am Warnstreik von Entsorgern in Mitteldeutschland beteiligt. „Wir wollen ein Zeichen an die öffentlichen Arbeitgeber setzen“, sagte Steffen Graber. „Sie können mit uns in den Verhandlungen nicht machen, was sie wollen.“