Was ein Weimarer Denkmal im Hunsrück macht

Hans Petzholdt hat sich in Erinnerung an seine Zeit in Weimar einen Stein des guten Glücks in den Garten stellen lassen.

Weimar Hans Petzholdt hilft nach der Wende, ein Stadtplanungsamt in Weimar aufzubauen. Ein Andenken an die Zeit steht nun in seinem Garten.

Was ist überhaupt gutes Glück? Das kann sich Hans Petzholdt täglich beim Blick in seinen Garten fragen. Dort, in der Gemeinde Beuren im Hunsrück, steht seit diesem Jahr eine Sandstein-Skulptur, die ihn an seine Zeit in Weimar erinnert. Ein Kubus und darauf eine Kugel. Es gilt als eines der ersten nicht-figürlichen Denkmäler in Deutschland.

Ein solches Denkmal hat sich auch Goethe einst in die Nähe seines Gartenhauses im Park an der Ilm stellen lassen. Der Würfel steht für die Beständigkeit, die Kugel darauf für das Schwankende, das flüchtige Glück im Leben. Und auf ein bewegtes Leben, in dem er viel Glück gehabt hat, kann auch Hans Petzold zurückblicken.

„Dreimal war ich im Gefängnis“, erzählt der 98-Jährige. Durch die Wirren des Kriegsendes geriet er immer wieder in Gefangenschaft. Er desertierte versehentlich, weil er einen Transport verpasste, wurde von sowjetischen Soldaten bei der Heimreise aufgegriffen. Dass er größerer Gewalt entging, sei immer großes Glück gewesen, glaubt Hans Petzholdt. Sein großes Ziel war stets Rückkehr in die sächsische Heimat. Dort war er mit Geschwistern aufgewachsen, hatte in Dresden das Gymnasium und in Meißen das Internat besucht. „Schiller und Goethe waren für mich dort immer präsent gewesen“, sagt er heute.

Seine spätere Frau stammte aus Weimar. Während das Paar nach Rheinland-Pfalz zog, blieb Weimar ein Sehnsuchtsort. Hans Petzholdt, der ausgebildeter Maurer und Zimmermann war, konnte sich endlich in der Architektur verwirklichen. Zehn Jahre lang war er Baudezernent in Trier. Jedes Jahr besuchte er die Verwandten im Osten, kam auch nach Weimar. „Da ist mir ein Stein im Park aufgefallen, dessen Bedeutung mir damals noch nicht klar war“, sagt der 98-Jährige.

Jahrelange jeden Monat nach Weimar gependelt

Nach dem Mauerfall galt es, in Weimar ein Stadtplanungsamt aufzubauen. Erfahrung mit der Selbstverwaltung hatte man kaum. Deshalb holte man sich Hilfe von außen, aus der Partnerstadt Trier. Hans Petzholdt begann zu pendeln. Er kam über vier Jahre jeweils eine Woche im Monat nach Weimar. „Ich dachte, ich kannte die Verhältnisse, aber ich habe dort viel dazugelernt“, sagt er. Noch heute erinnert er sich gern an die gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in Weimar. Und an das kulturelle Leben und Erbe, das in der Stadt so allgegenwärtig ist.

Im Ruhestand zog das Paar in den Hunsrück. Die Gegend erinnere ihn an das Erzgebirge, die alte Heimat, sagt Hans Petzholdt. In der neuen Heimat hat er einen 200 Quadratmeter großen Garten. In dem steht auch ein Ginkgo biloba zu Ehren Goethes, der einst ein Gedicht über das zweigeteilte Blatt des Baumes schrieb. Den Stein des guten Glücks in Hans Petzholdts Garten hat ein Steinmetz aus der Gegend in Originalgröße gefertigt. „Ich erfreue mich jeden Tag daran“, sagt Hans Petzholdt.

Von seinen Nachbarn wisse niemand, was es mit dem Stein auf sich hat. Die Goethe-Leidenschaft ist in dem Ort im Hunsrück nicht so verbreitet wie in Weimar. Doch spätestens im Frühjahr soll sich das ändern, wenn Hans Petzholdt eine kleine Feier rund um den Neuzugang in seinem Garten veranstalten will.