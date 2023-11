In die Literatur-Etage wird am Donnerstag zur Podiumsdiskussion geladen.

Was erzählen wir uns von Ostdeutschland? Diskussionsrunde in Weimar mit namhaften Gästen

Weimar. Zur Podiumsdiskussion lädt die Literarische Gesellschaft Thüringen in die Weimarer Literatur-Etage ein. Das sind die Gäste.

Die Literarische Gesellschaft Thüringen setzt am Donnerstag, 30. November, ihre Lesereihe „Was kommt nach Ostdeutschland?“ mit einer Podiumsdiskussion fort. Bei dem öffentlichen Gespräch geht es um die Fragen: Welche Bilder zirkulierten in den vergangenen dreißig Jahren über Ostdeutschland? Nach welchen Mechanismen funktionierte diese Öffentlichkeit? Wer erhielt welche Sprecherposition? Wie ist der Stand der Debatte in diesem diskursreichen Jahr?

Auf dem Podium diskutieren werden mit Moderator und Zeit-Feuilletonist Peter Neumann der Autor und ebenfalls Zeit-Journalist Christoph Dieckmann, Ines Geipel, Schriftstellerin und Professorin für Verssprache an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“, Manja Präkels, Autorin, Essayistin und Sängerin sowie Antonie Rietzschel, langjährige Leiterin des Ostbüros der Süddeutschen Zeitung, die heute bei Leipziger Volksstimme arbeitet, heißt es in der Ankündigung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.

Los geht es in der Literatur-Etage am Markt um 19 Uhr. Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Karten sind im Vorverkauf in der Eckermann-Buchhandlung erhältlich.