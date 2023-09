Was ist in Weimar eigentlich am Samstag los?

Weimar. Ganz unterschiedliche Veranstaltungen sollen am 9. September für Abwechslung sorgen. Der große Überblick:

Bevor am Sonntag der Tag des offenen Denkmals lockt, hat auch der Samstag in Weimar viel zu bieten. Was am 9. September außerhalb der kulturellen Veranstaltungen über das hinaus, worüber unsere Zeitung bereits berichtet hat, stattfindet, steht hier im Überblick:

Stadtteilfest in West

Das alljährliche Stadtteilfest findet von 14 bis 22 Uhr im Stadtteilpark statt. Versprochen ist eine große Gaudi mit Spiel, Spaß und guter Laune für große und kleine Gäste. Sie dürfen sich auf Kinderschminken, ein facettenreiches Musikprogramm sowie Verpflegungsstände freuen, so die Organisatoren.

Ortsteilspaziergang in Nord

Beim Ortsteilspaziergang geht es in diesem Jahr um bauliche Maßnahmen am Verbindungsweg nach Weimar West. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr vor Ort an der Eisernen Brücke. Der Spaziergang endet gegen 17.30 Uhr am Spielberg, wo es ab 18 Uhr für alle Interessierten bei freiem Eintritt Live-Musik mit der Bumble Bee Blues Band sowie Bratwurst und Getränke gibt.

Offene Türen im Holzwürmchen

Der Kindergarten Holzwürmchen der Hufeland-Träger-Gesellschaft richtet von 9 bis 12 Uhr einen Tag der offenen Tür aus. Dabei kann das Gebäude in der Eduard-Rosenthal-Straße 41b in Weimar besichtigt werden, zudem beantwortet das Team um Leiterin Stefanie Ruppe Fragen rund um die Arbeit der Einrichtung.

Offene Türen im Haus Clara

Zum dreijährigen Bestehen veranstaltet das Haus Clara der Caritas, Servicewohnanlage mit Tagesbetreuung und betreuten Wohngemeinschaften in der Straße Am Flughafen, 15 bis 19 Uhr einen Tag der offenen Tür. Ein DJ sorgt für Musik, es gibt Hüpfburg, Flohmarkt, Rundgänge durch die Anlage samt Servicewohnungen sowie Getränke, Bratwurst und Kuchenbasar.

Herbstfest beim Lebenshilfe-Werk

Das Herbstfest steigt von 10 bis 14 Uhr in der Werkstatt am Süßenborner Weg in Kromsdorf. Auf die Besucher wartet Musik der Band Tuba Libre, des Werkstatt-Chors sowie von Schülern der Landenberger-Schule. Außerdem gibt es Spiele mit der Feuerwehr, einen Flohmarkt, Bastelstände und Versorgung.

Höfe-Flohmarkt in Possendorf

Possendorf zeigt sich von 9 bis 15 Uhr wieder von seiner gastlichsten Seite. Dann öffnen viele Bewohner ihre Anwesen zum beliebten Höfe-Flohmarkt, bei dem nach Herzenslust flaniert, geguckt, gefeilscht und gekauft werden kann.