Das Orchester des Musikgymnasiums Schloss Belvedere tritt im Weihnachtskonzert am 14. Dezember im Großen Saal der Schule auf.

Eine Fülle an kleinen und größeren Konzerten findet auch am dritten Adventswochenende statt.

Was Wann Wo

Was Wann Wo

Drum’n’Bass vom Feinsten

Zu einer Party mit fettem Sound sind Freunde des Drum’n’Bass heute, Freitag, 13. Dezember, ab 22 Uhr ins E-Werk eingeladen. Es musizieren „The Prototypes“ aus Großbritannien. Neben zahlreichen Hits, die es in die britischen Dance Charts geschafft haben, betreiben sie ihr eigenes Label „Get Hype Records“.

Violinkonzert

Violine im Konzert erklingt heute, 13. Dezember, um 19.30 Uhr im Festsaal Fürstenhaus. Es spielen Studierende und Schüler des Musikgymnasiums aus der Klasse von Anne-Kathrin Lindig. Auf ihrem Programm stehen Werke von Spohr, Rode, Wieniawski, Poulenc. Am Flügel begleitet Bettina Born.

Weihnachtsoratorium

Bachs Weihnachtsoratorium wird am Samstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr in der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) aufgeführt. Zu Gehör gebracht werden die Kantaten 1 bis 3. Es singen der Bachchor, der Kinderchor 4 und der Jugendchor der Evangelischen Singschule sowie namhafte Solisten. Sie werden begleitet vom Ensemble Hofmusik Weimar.

Großes Adventskonzert

Orchester und Chor des Musikgymnasiums Schloss Belvedere gestalten am Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr im Großen Saal des Musikgymnasiums einen stimmungsvollen Abend mit Musik vom Frühbarock bis zur Moderne. Das Konzert ist ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins „Sea-Watch“ im Rahmen der Unesco-Projektschultätigkeit des Musikgymnasiums. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Tanzmärchen

Das bereits achte vorweihnachtliche Tanzmärchen der Tanzwerkstatt Weimar geht am Wochenende über die Bühne des Mon Ami. Das Märchen ist ein Plädoyer für Menschlichkeit, Freundschaft und wertschätzenden Umgang miteinander. Für die drei Vorstellungen am 14. Dezember, 17 Uhr, und am 15. Dezember um 11 Uhr und 16 Uhr gibt es jedoch nur noch wenige Restkarten.

Führung mit Musik

Zu einer Führung im Rahmen des Projektes „Beethoven bei uns“ zum 250. Geburtstag des Komponisten wird am Samstag, 14. Dezember, 11 Uhr, ins Wittumspalais eingeladen. Historische Flügel werden zum Klingen gebracht und lassen das Musikerlebnis des 18. und 19. Jahrhunderts in authentischen Räumen nacherleben.

Beethovens Geist

Gelobt von der Fachkritik für ihre ausgewogenen Interpretationen mit beeindruckender Souveränität, intimer Empathie und innovativen Ideen präsentiert sich die Thüringer Pianistin Anna-Maria Maak mit ihrem neuen Konzertabend zum Beethovenjubiläum am Samstag, 14. Dezember, im Weimarer Klavierhaus ‚Lange Klaviere‘, an der Budapester Straße 20a. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.