Wasser fordert Wehren im Südosten des Weimarer Landes

Auch in Hetschburg sind bereits erhebliche Mengen Schnee geschmolzen.

Landkreis. Schmelzwasser von Feldern und Wiesen bringt Abflüsse und Durchlässe an ihre Grenzen.

Nicht zuerst der Ilm-Pegel, sondern das Schmelzwasser von Feldern und Wiesen beschäftigte in dieser Woche die Wehren im Weimarer Land. Gleich an mehreren Stellen mussten die Magdalaer dagegen ankämpfen, etwa an der Mellinger Straße. Auf Höhe der Kläranlage hatte die Schmelze die Fahrbahn überspült. Mit einem Bagger wurden deshalb die Gräben tiefer ausgeschachtet.