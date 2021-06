Wasserkisten-Dieb schlägt in Weimar zu

Weimar Mehrere Kästen sind aus der Weimarer Altstadt verschwunden

Am Donnerstagmorgen hat sich ein unbekannter männlicher Täter auf den Hinterhof eines italienischen Restaurants in der Weimarer Altstadt begeben. Hier brach er mit einem Werkzeug einen Container auf, in dem Getränke gelagert wurden.

Nach und nach schaffte er aus diesem im Anschluss zehn volle Getränkekisten heraus und verschwand damit. Der Mann verursachte einen Schaden von etwa 500 Euro.

