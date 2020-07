Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wasserleitung in Weimarer Rathaus aufgedreht: Frau verhindert Schlimmeres – Stromkabel löst Brand aus

Eine besorgte Bürgerin meldete der Polizei Weimar am Samstagnachmittag, dass an der Außenfassade des Historischen Rathauses der Stadt Wasser herunterläuft.

Das Rathaus wird derzeit umgebaut und ist fast komplett mit Gerüst umstellt. Die Baustelle ist mit Bauzäunen gesichert. Eine Überprüfung ergab, dass Unbekannte in die Baustelle eingedrungen waren und den Baustellenwasserzulauf aufgedreht hatten. Über einen Schlauch war das Wasser bis auf das Dach gelangt und von dort die Fassade heruntergelaufen. Weil die Frau so umsichtig und schnell gehandelt hat, konnte größerer Schaden vermieden werden.

Flächenbrand in Tannroda

Aufgrund eines technischen Defekts kam es am Samstagnachmittag kurz vor der Ortslage Tannroda an der L1060 zu einem etwa 5x50 Meter großen Flächenbrand. Als Ursache wurde ein abgerissenes Stromkabel ausgemacht. Personen kamen nicht zu schaden. Im Rahmen der Löscharbeiten kam es zur zeitweiligen Vollsperrung der Straße.

Auto an Stausee gewaschen

Ein 19-Jähriger wurde am Samstagabend beim Waschen seines Autos am Heichelheimer Stausee angetroffen. Laut Polizei sickerte das dabei verwendete Spülmittel in den Boden ein und lief in den See. Der junge Mann erhielt eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung.

Einbruch in Imbiss im Schwanseebad

Am Samstagvormittag meldete die Betreiberin des Imbisses des Weimarer Schwanseebades einen Einbruchsdiebstahl. Unbekannte hatten demnach eine geringe Menge Bargeld und Lebensmittel im Wert von 150 Euro entwendet. Der angerichtete Sachschaden am Häuschen des Imbisses beläuft sich ebenfalls auf 150 Euro, so die Polizei.

Mülltonne auf Schulhof angezündet

Unbekannte haben am Freitagabend in Weimar auf dem Schulhof der Jenaplan-Gemeinschaftsschule eine Plastikmülltonne in Brand gesetzt. Neben der Polizei kam die Feuerwehr zum Einsatz. Eine Gefahr für anliegende Gebäude oder sonstige Sachen habe nicht bestanden.

Hochwertige Werkzeuge gestohlen

In Ehringsdorf entwendeten Unbekannte mehrere hochwertige Werkzeuge und Elektrogeräte aus einer Scheune. Laut Polizei beläuft sich der Wert des Beutegutes auf circa 2900 Euro. Hinzu komme der entstandene Sachschaden, der auf circa 100 Euro geschätzt wird.

Auto gestohlen – bundesweite Fahndung gestartet

Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 14.40 Uhr, und bis Freitag, 15.45 Uhr in Weimar einen in der Erfurter Straße geparkten VW Multivan mit einem Gesamtwert von 15.000 Euro gestohlen. Das Fahrzeug wurde bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben.

Motorrad mit auffälliger Abbildung gestohlen

Eine grün-schwarze Kawasaki Z900 haben Unbekannte am Freitag zwischen 7.25 und 16.45 Uhr in Schöndorf entwendet. Auf dem Tankpad der Maschine ist eine „Totenkopf mit Lady im Arm“ zu sehen. Bei einer Kawasaki Z1000, die daneben stand, wurde das Lenkradschloss stark beschädigt. Die Täter scheiterten aber offenbar am Felgenschloss, weshalb sie dieses Motorrad zurückließen.

Ortsschilder entwendet

Zum wiederholten Male haben Unbekannte die Ortseingangsschilder von Buchenwald entwendet – aus Richtung Weimar und aus Richtung Hottelstedt. Passiert ist das in der Nacht zum Samstag. Wegen der vorangegangenen Diebstähle waren die Schilder bereits in einer Höhe von drei Metern angebracht, was die Täter aber nicht hinderte.