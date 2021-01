Die Wasserversorgung am Dichterweg in Weimar war am Montag kurzzeitig beeinflusst. Grund war ein Wasserrohrbruch.

Wasserrohrbruch am Dichterweg in Weimar

Weimar. Rohrbruch am Dichterweg. Eine alte Gussleitung in der Wilhelm-Raabe-Straße in Weimar hielt am Montag der Belastung nicht mehr stand. Sie brach und musste teilweise ausgewechselt werden.

Als die Havarie-Teams der Firma Spie und des Wasserversorgungszweckverbandes die defekte Stelle freigelegt hatten, entdeckten sie, dass das Gussrohr direkt auf einem Stück Fels lag.

Die Wasserversorgung im Wohngebiet war kurzzeitig beeinflusst. Sie konnte über eine zweite Einspeisung gesichert werden. Der Verkehr konnte örtlich umgeleitet werden. mb