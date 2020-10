Wasserschaden auf der Zielgeraden trübt die Einweihungsfeier

Unter keinem guten Stern stand am Freitag die offizielle Einweihung der Sporthalle in der Meyerstraße. Denn fertig ist der Ersatzneubau nicht: „Vielleicht im November“, so OB Peter Kleine, werde die Halle nutzbar sein. Die Leiterin der städtischen Sportverwaltung, Christina Haensel, hält den Betriebsstart frühestens nach den Herbstferien für möglich.

Grund ist ein Rückschlag quasi auf der Zielgeraden: Die Halle erlitt einen Wasserschaden. „Am 21. August haben uns die Elektriker Wasserflecken auf den Abrollbrettern der Prallwand gemeldet“, so Oberbauleiter Michael Gathemann von der Abteilung Technische Gebäudewirtschaft der Stadt. „Wir haben nach der Ursache gesucht, fanden auch drei lecke Stellen auf dem Dach, aber letztlich musste es an den Regenwassereinläufen liegen. Um die auszutauschen, haben wir am 23. September einen Teil des Daches geöffnet, und prompt kam genau da ein Regenschauer. 20 Minuten reichten aus, auch wenn wir das meiste Wasser noch auffangen konnten.“ Danach ließ die Stadt Teile der Prallwand öffnen, stellte im unteren Bereich Schimmelbildung fest und will jetzt noch prüfen, ob das Wasser auch den Sportboden in Mitleidenschaft gezogen hat. Derweil hat die beauftragte Dachdecker-Firma den Schaden ihrer Versicherung gemeldet.

„Je hochwertiger, desto geringer die Gefahr von Vandalismus“ – dieses Prinzip galt bei der Einrichtung der Duschen. Foto: Michael Grübner

Die feuchten Stellen müssen nunmehr getrocknet und einige Eichenholz-Teile der Prallwand nachgefertigt werden. „Trotzdem ist das eine wunderschöne Halle geworden“, versicherte Kleine. Immerhin bekamen die Eröffnungsgäste die fertigen Umkleidekabinen und Sanitäranlagen im Obergeschoss zu sehen. Auch einige der künftigen Nutzer waren dabei, etwa die Leiter der Park-Regelschule (Steffen Ludwig) und der Falk-Grundschule (Uta Schwarzbach) oder Michael Pospich vom Tischtennis-Club Rotation Weimar, der Hauptnutzer der alten Halle war und seit deren Schließung ein Übergangsquartier in der Röhrstraße nutzt.

Einer seiner Vereinskameraden, Attila Zsoldos, war im Architekturbüro von Stefan Nitschke verantwortlicher Planer der neuen Halle. Vor allem bei der Gestaltung der Lichtverhältnisse wurden die Erfordernisse der Tischtennis-Spieler bedacht: hell, aber es darf auf keinen Fall blenden. „In der alten Halle konnte man durch den Lichteinfall einen kleinen Heimvorteil erzielen“, schmunzelte Pospich. „Aber gleiche Bedingungen für alle sind uns natürlich lieber.“ Weitere Nutzer sind voraussichtlich der Kampfsportverein Seishin und die Volleyballer des VfL.

Den Großteil ihres Bedarfs an Strom und Warmwasser deckt die neue Halle selbst. OB Peter Kleine warf auch einen Blick in die Technik-Räume im Obergeschoss. Foto: Michael Grübner

Durch zwei Umkleidekabinen und Sanitärräume im Erdgeschoss ist die Halle barrierefrei, mit 15 Pkw-Stellplätzen erfüllt sie die Vorgaben der Weimarer Satzung. Photovoltaik-Anlage und Solarthermie auf dem Hallendach sind in dieser Woche in Betrieb gegangen. Ein großer Teil ist noch frei und steht ab dem kommenden Herbst für Sonnenenergie-Investoren zum Mieten zur Verfügung. Vor dem Eingang ist eine Piazzale vorgesehen, ein kleiner Platz mit Sitzgelegenheiten, gedacht als öffentlicher Treffpunkt. Zudem bekommt wenige Schritte entfernt die Bushaltestelle an der Ernst-Thälmann-Straße ihren Standort zurück.